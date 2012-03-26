Украина и Европа: парафированная близость

26 марта 2012, 19:01

Тимошенко с Луценко, о которых якобы столь сильно печется ЕС, сидят в тюрьме, пока евробюрократы садятся с украинскими чиновниками за стол переговоров.

На этой неделе Украину ожидает, на первый взгляд, историческое событие. В пятницу должно быть парафировано выстраданное и долгожданное Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом. Документ, которым ЕС не захотел нас радовать в декабре на саммите в Киеве, ляжет на стол, несмотря на то, что Юлия Тимошенко и Юрий Луценко остаются в тюрьме. И несмотря на то, что ко многим другим требованиям европейцев наша страна тоже не прислушалась. Вот только парафирование Соглашения, скорее всего, будет не победой, а демонстрацией украинского бессилия. И самообмана.

Евроинтеграция государства – это не документы, декларации или заявления. Это процесс, который ощущают на себе все граждане этой страны. Что ощутим мы от Соглашения об Ассоциации? Тем более, от его парафирования?

Практически ничего, кроме декларации о том, что Европа стала ближе. Например, никакого безвизового режима. Вряд ли стоит надеяться даже на его облегчение. Действительно, европейцы уже много раз осаживали нашу власть, когда та заговаривала об открытых границах со странами ЕС. Вот только разница в том, что для отечественных политиков границы и так открыты. А мы, судя по всему, еще много лет будем доказывать в посольствах, что хотим заплатить деньги (и немалые!) за возможность полюбоваться Парижем, Прагой или Римом, а не за то, чтобы остаться там мыть посуду или ухаживать за больными. И что нам Ассоциация?

Во-вторых, не видно, почему бы что-то существенно изменилось в отношении европейцев к нам благодаря парафированию какой-то, извините, бумажки. Мы, похоже, надолго еще останемся для них страной нелегалов-заробитчан, потенциальных проституток и посудомойщиков. Жители ЕС вообще консервативны в этом вопросе, вспомним, хотя бы, их отношение к таким «европейским» братьям, как румыны. Более того, страны Шенгена все чаще говорят о возможном отказе от нынешней открытости границ. Так что нам в ближайшее время, похоже, рассчитывать не на что.  

Наконец, не похоже, чтобы что-то изменилось и в нашем осознании своей «европейскости». Ведь распространено же у нас в стране мнение о том, что ЕС правильно делает, когда закрывает границы. Я неоднократно слышал, что, дескать, мы к Шенгену не готовы культурно и политически, а потому так и надо гонять нас за справками и потом пачками отказывать в визах. Мнение это, кстати, кажется ошибочным, да и европейский характер культуры от политических границ совершенно не зависит. Вот только все это не слишком очевидно, а документ об Ассоциации вряд ли будет явлением, которое разбудит наше самосознание.

И, наконец, самое важное в этой ситуации. На фоне наших европейских соседей все более привлекательной для украинца становится Россия. Да, мы привыкли ругать ее, привыкли к торговым войнам и наездам, претензиям на трубу и дорогому газу, культурным противоречиям и желанию максимально распространить свое влияние. Да, у нас хорошим тоном (в зависимости от ситуации и взглядов, конечно же) считается либо чуть ли не проклинать «русского брата», либо, наоборот, перехваливать его. Но, например, мне Россия, при всей настороженности по отношению к ней, ближе в одном принципиальном моменте. Я, когда захочу, могу поехать в любую точку РФ на любом транспорте – были бы деньги и желание. Конечно, мне придется пересекать границу, но насколько этот процесс легче сложного получения шенгенской визы! При этом стоит оговориться, что мне не нравятся нынешний политический строй нашего соседа, его культурная политика и его способы влияния на Украину. Но элементарное бытовое удобство перевешивает, конечно, не все, но многое. Вот только государство наше, если пойдет на сближение с РФ, вряд ли останется в выигрыше.

А пока все в Украине остается по-старому. Тимошенко с Луценко, о которых якобы столь сильно печется ЕС, сидят в тюрьме, пока евробюрократы садятся с украинскими чиновниками за стол переговоров. Власть кормит нас заявлениями о близости к Европе. Но мы как были от нее далеки, так и остаемся.

И вряд ли Соглашение об Ассоциации, на парафировании которого украинскую делегацию возглавит всего лишь замминистра иностранных дел (уровень чиновника ярче всего демонстрирует отношение к предмету переговоров), что-то изменит. Хотя, конечно, на официальном уровне мы услышим о большой победе Украины. Жаль, что на себе ее вряд ли почувствуем…

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