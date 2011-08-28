Украинцы от взрыва в Турции не пострадали

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва на курорте Кемер в Турции, сообщили в МИД Украины.

«По информации посольства Украины в Турции, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва на курорте Кемер», - сказал в воскресенье директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Как сообщалось, по информации генконсула России в Анталье Александра Толстопятенко, в результате взрыва на курорте Кемер пострадали 15 человек, в том числе семь россиян.

По предварительным данным, взрыв произошел на пляже, люди получили ранения в результате разлетевшейся морской гальки.

«По предварительным данным, взорвался пакет, зарытый на пляже. Пока неизвестно, каким образом он был приведен в действие. В настоящее время полиция выясняет этот вопрос», - подчеркнул российский дипломат