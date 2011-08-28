«Могилянка» подала иск на Табачника

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«Киево-Могилянская академия» обратилась в Окружной административный суд г. Киева с иском к Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по поводу несправедливого распределения мест государственного заказа на 2011/2012 учебный год, которое носило дискриминационный характер и наносит ущерб интересам государства, сообщает «Зеркало недели».

«НаУКМА считает, что нынешнее руководство Минобразования распределяет государственный заказ вопреки государственным интересам, крайне субъективно, непрозрачно и непрофессионально, в частности, невзирая на критерий качества образовательных услуг. Такая практика использования государственных ресурсов обычно соседствует с коррупционными действиями и соответственно характеризует политику нынешнего министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника», — пишет в своем блоге президент НаУКМА Сергей Квит.

«Важно, что этот иск имеет целью не только защитить права НаУКМА, но также отстоять общественный (публичный, общественный) интерес, который заключается в обеспечении справедливого, прозрачного и профессионально обоснованного распределения государственного заказа на подготовку специалистов», — отметил С.Квит.

В иске НаУКМА приводит примеры тех направлений и специальностей, которые были больше всего дискриминированы в этом году и которые одновременно являются уникальными или принадлежат к одним из лучших по качеству подготовки в Украине. Речь идет о магистерской программе по журналистике, для которой государственный заказ был полностью отменен, бакалаврской программе по праву (сокращение госзаказа на 50%, осталось 15 мест), философии (сокращение составило 50%, осталось 10 мест), экономическим наукам (сокращение на 43%, в частности финансы и кредит — 12 мест).

Напомним, Могилянская школа журналистики и другие магистерские программы НаУКМА остались без госзаказа, сообщил Евгений Федченко, директор Могилянской школы журналистики.

«Вчера был последний день приема документов, а сегодня нам прислали ноль мест»- заявил директор школы.

«На программу, по его словам, подано 60 человек. Государственный заказ позволил бы им учиться за счет бюджета. Однако теперь они вынуждены искать средства на свое обучение самостоятельно. «Многие из них вряд ли смогут платить 19 тысяч гривен в год, не работая при этом», - говорит Федченко.

О прекращении финансирования Министерство образования сообщило уже после завершения приема документов от абитуриентов.

По предварительной информации также не получили заказ школа здравоохранения и школа социальной работы при НаУКМА.