Ливия: у Каддафи могут находиться тысячи заложников

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Лидеры повстанцев в Ливии опасаются, что в руках правительственных войск может находиться до 50 тыс. заложников, захваченных ими в ходе столкновений с силами оппозиции за последние несколько месяцев, передает Би-Би-Си.

По словам руководства армии повстанцев, пленные могут находиться в подземных бункерах на территории Триполи и призвали всех, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении этих бункеров, сообщить им как можно скорее.

Из возможных 60 с лишним тысяч повстанцев, возможно захваченных режимом Каддафи, пока что удалось найти только 11 тысяч, утверждают оппозиционеры.

Как писал ранее Главред, конфликт в Ливии далек от завершения. Во вторник повстанцы захватили бункер Муамара Каддафи, который считался главной его резиденцией в столице страны, однако где находится сам Каддафи на данный момент, остается неизвестным.