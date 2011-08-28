ЕС отказывается признавать легитимность выборов в Абхазии

ЕС не признает легитимность президентских выборов в Абхазии, состоявшихся 26 августа, сообщает "Левый берег"

Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон напомнила о том, что ЕС выступают за территориальную целостность Грузии, как того требуют нормы международного права.

«Европейский союз не видит никаких легальных или конституционных оснований для проведения подобных выборов», - заявила Эштон.

Ранее с аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Проведение этих выборов не способствует мирному урегулированию ситуации в Грузии», - сказал Расмуссен.

Победу на выборах в Абхазии одержал Александр Анкваб, набравший 54,9 процента голосов. В общей сложности за Анкваба проголосовали 58 тысяч 657 человек. Анкваб сменил на посту президента Сергея Багапша, умершего 29 мая 2011 года. Из-за смерти Багапша в стране были назначены досрочные президентские выборы.

Россия признала независимость Абхазии наряду с Южной Осетией по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Действия России поддержал ряд государств, в том числе Белоруссия, Армения, Куба, КНР и Иран. При этом большинство стран мира не считает Абхазию и Южную Осетию самостоятельными государствами.