Повстанцы Ливии обещают возобновить добычу и поставку нефти к концу сентября

Ливийская нефтяная компания AGOCO, контролируемая повстанцами, сообщила, что возобновит добычу нефти в середине сентября и подаст ее на терминал Tobruk к концу месяца, пишет «Газета.ру»

«Мы стартуем 15 сентября, и к концу месяца у нас будет возможность экспортировать нефть через терминал Tobruk», -цитирует Reuters представителя компании Абдельджалила Майюфа.

По его словам, первые группы будут посланы на нефтяные месторождения после окончания святого для мусульман месяца Рамадан, в первую неделю сентября.

Как сообщал ранее «Главред», Ливийские повстанцы заявили, что полностью захватили стратегический порт Марса-эль-Брега, который неоднократно менял хозяев во время 6-месячной гражданской войны.



Захват Бреги является важным стимулом для повстанцев: именно здесь находятся главные нефтяные запасы страны.



«Мы освободили Брегу и она находится под нашим контролем, - рассказал Бани. - Наши бойцы контролируют нефтеперерабатывающие заводы».