США: из-за прихода урагана «Айрин» есть погибшие, но худшее уже позади

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Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано заявила, что самое опасное в нашествии урагана «Айрин» на Восточное побережье США уже позади, однако расслабляться пока рано, пишет «Газета.ру»

«Худшая часть шторма уже позади. Сейчас он движется в сторону Новой Англии, после чего покинет территорию страны», - сказала министр.

Наполитано предупредила граждан, что «Айрин» все еще представляет серьезную опасность, ведь ураган только ослабел до уровня тропического шторма.

«Хотя его уровень и был понижен, он все еще угрожает людям... Мы призываем вас по возможности оставаться дома, не выезжать на дороги, предоставив их спецтранспорту, реагирующему на вызовы», - сказала она.

«К сожалению, все-таки погибшие есть», - отметила она, затруднившись назвать точное количество жертв стихии.

«Сейчас рано еще подводить итоги, пока официальные данные мы привести не можем», - пояснила она.

По данным американских СМИ, ураган стал причиной гибели 12 человек в пяти штатах. Самое большое количество погибших - шесть человек - приходится на Северную Каролину.

Напомним, как ранее писал Главред, ураган третьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона «Айрин» уже прошел через территорию Кубы, Гаити, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики. Скорость сопутствующего ветра «Айрин» превышала 193 километра в час. Стихия вызвала ливни, подтопления, а сильный ветер стал причиной падения деревьев и разрывов на линиях электропередачи, есть жертвы. На Нью-Йорк обрушился в ночь с субботы на воскресенье