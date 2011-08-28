Коронация Каддафи не состоялась

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У ливийской правящей верхушки были грандиозные планы в отношении теперь уже бывшего лидера джамахирии.

Режим Муаммара Каддафи, наверняка, потерял всякую надежду вернуть себе власть в Ливии, пишет Mignews.com

Об этом свидетельствуют документы, найденные в офисе ливийского премьер-министра. В частности, в них изложены планы противостояния врагам Ливии, в том числе предложение о провозглашении новой монархии.



Британская газета Daily Telegraph сообщила в воскресенье, что этот документ был обнаружен в пустующем офисе Багдади аль-Махмуди в Триполи.



Стратегический документ из 8 пунктов находился среди материалов, посвященных «кризису», с которым столкнулся правящий режим, а также тому давлению, которому подвергся Каддафи в период «арабской весны».



Документ от 15 июля шаг за шагом очерчивал программу мобилизации ливийских племен для восстановления контроля над страной. Но к тому времени повстанцы контролировали уже треть обширных территорий на востоке, в центре и на западе Ливии и продвигались к Триполи.



В то же время официальные ливийские лица публично призывали к прекращению огня и выражали готовность следовать предложенной Африканским союзом «дорожной карте» в качестве основы для мира.



Разработанный план позволил бы 69-летнему диктатору, который в 1969 году в результате военного переворота сверг короля Идриса, передать власть одному из своих семерых сыновей, причем в рамках Конституции.

Напомним, официальный представитель полковника Каддафи сообщил, что ливийский лидер желает обсудить вопрос о передаче власти в Ливии. По словам представителя Каддафи, позвонившего в одно из информационных агентств, переговоры должны проходить при участии сына ливийского лидера Саади.



