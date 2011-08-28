5 бывших телохранительниц Каддафи обвиняют его в изнасиловании - СМИ

Пять женщин, которые служили в элитном подразделении, охранявшем ливийского лидера Муамара Каддафи, утверждают, что он их насиловал, пишет Sunday Times of Malta со ссылкой на психиатра Сехама Сергева в Бенгази.

Женщины утверждают, что их насиловал Каддафи и его сыновья – до тех пор, пока «наложницы» им не надоели. После этого женщин уволили, а на их место взяли других.

Предполагается, что в составе элитной женской бригады служили 400 охранниц.

Женщины утверждают, что после приема на службу их привозили в спальню Каддафи в комплексе Баб Азизия. Диктатор встречал своих жертв в пижаме и насиловал их. После этого он отдавал их своим сыновьям. Сыновья передавили женщин дальше – высшим офицерам ливийской армии.

Напомним, у ливийской правящей верхушки были грандиозные планы в отношении теперь уже бывшего лидера джамахирии.

Режим Муаммара Каддафи, наверняка, потерял всякую надежду вернуть себе власть в Ливии.

Об этом свидетельствуют документы, найденные в офисе ливийского премьер-министра. В частности, в них изложены планы противостояния врагам Ливии, в том числе предложение о провозглашении новой монархии.