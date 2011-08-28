Герман рассказала о пристанище Ницше

{1-} Советник президента по гуманитарным вопросам Анна Герман в ходе посещения музея-усадьбы Ивана Франко сравнила ее с пристанищем Фридриха Ницше на Лазурном Берегу во Франции. Об этом она сказала на брифинге, сообщает УНИАН.

«Я была в этом году на тропе Ницше, где он ходил и писал о Заратустре. Так же Франко приезжал в Нагуевичи, ходил тропами и писал свои бессмертные произведения...», - сказала Герман.

Советник Президента также выразила удовлетворение, что местные власти смогли обновить музей и родительский дом Франко в Нагуевичах.