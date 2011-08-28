Ливийские повстанцы не собираются выдавать террориста аль-Меграхи

Лидеры ливийских повстанцев отказали Шотландии в экстрадиции ливийца Абельбасета Меграхи, осужденного за взрыв самолета над Локерби в 1988 году, который был отпущен на свободу из-за ухудшающегося здоровья, сообщает Би-би-си.

Меграхи вышел на свободу два года назад после того, как врачи предрекли, что он умрет от рака простаты в течение двух месяцев. Его освобождение вызвало гневную реакцию в Великобритании и США.

Однако ливиец до сих пор жив и накануне был замечен на одном из массовых митингов, проходивших в североафриканской стране в поддержку Муаммара Каддафи.

Лайнер американской авиакомпании Pan American был взорван над шотландским городком Локерби в 1988 году, погибли 270 человек.