Янукович поедет в Житомирскую и Ровненскую области

{1-} Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочие поездки в два региона – Житомирскую и Ровненскую области.

Как сообщает официальный сайт президента, в Ровно Янукович примет участие в церемонии открытия центра лучевой терапии областного онкологического диспансера. Кроме того, он ознакомится с работой местного центра профтехобразования Госслужбы занятости.

В селе Пересопница Янукович поучаствует в торжественных мероприятиях по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия.

В Житомирской области президент побывает на открытии многоуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге Киев-Чоп.