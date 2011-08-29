Тигипко: Начало пенсионной реформы переносится

{1-} Законопроект о пенсионной реформе до сих пор находится в Верховной Раде. Как предполагалось, он должен был заработать уже с 1 сентября, но теперь этот срок переносится на неопределенное время.

Об этом Вице-премьер-министр, Министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в интервью одному из украинских телеканалов.

«Возникли технические моменты. Было обращение двух депутатов в регламентный комитет, на их взгляд, об определенных нарушениях. Эти обращения должен рассмотреть регламентный комитет, после этого должна определиться сама Верховная Рада по этому вопросу. Поэтому некоторые моменты самого закона нужно будет пересмотреть. Я говорю, скажем, о дате ввода. Предполагалось, что с 1 сентября действительно он начнет действовать. Сейчас уже это невозможно. Нужно будет эту норму переголосовать и я думаю, что это достаточно быстро будет проголосовано и принято», – цитирует вице-премьера УНН.

В то же время Тигипко решительно отвергает мысль о том, что власть испугалась, того, что написала и приняла решение отложить реформирование пенсионной сферы.

«Нет! В любом случае. Пугаться здесь не нужно. Здесь нужно ответственно смотреть на ситуацию. Посмотрите на европейские страны и найдите хотя бы одну страну, которая в Европейском Союзе не провела пенсионной реформы. Практически все они были непопулярны и очень тяжело проходили, но европейские политики пошли на это», – заявил он.

Напомним, ранее Премьер–министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что сделает все для того, чтобы пенсионная реформа стала законом.

Как сообщал Главред, 7 июля после многочасового рассмотрения Верховная Рада приняла проект закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы. Его поддержали 248 депутатов.

Документом повышен пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также страховой стаж до 30 лет – для женщин и 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии ограничивается на уровне 10 минимумов для нетрудоспособных (на сегодня – 7640 грн).

В комментарии УНН народный депутат от фракции Партии регионов Владислав Лукьянов выразил мнение, что если закон о пенсионной реформе не вступит в силу 1 сентября, то ранее 1 января 2012 года он не заработает.