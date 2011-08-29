Россия проигрывает Европе в конкуренции за Украину – эксперт

Отказ от сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом по схеме «3+1» не выгоден, прежде всего, России. В условиях конкуренции за Украину с Европой, категорический отказ РФ от этого формата ставит ее в проигрышное положение, уверен директор Института стратегических исследований Ярослав Жалило.

«Мы видим, что есть конкуренция за Украину со стороны Европы и Российской Федерации. Высказанная российской стороной позиция является проигрышной в такой конкуренции. Трудно сказать, почему было отвергнуто предложенное сотрудничество по схеме «3+1». Ведь реалии таковы, что на постсоветском пространстве формируется как единая структура Таможенный союз очень мощных стран. Они проводят унифицированную внешнюю экономическую политику и должны строить отношения с близкими и далекими соседями. И есть Украина, которая не входит в Таможенный союз, но имеет тесные отношения с его членами. Собственно, формула «3+1» и состоит в том, что мы как давние партнеры формируем отношения с целым формированием», – цитирует эксперта Gazeta.ua.

По словам Жалило, Россия может прибегнуть к политическому давлению на Украину, но развитие такого сценария маловероятно.

«Учитывая, что Таможенный союз является в большей степени политическим проектом и иногда реализуется вопреки экономической выгоде, нельзя исключать, что Россия может прибегнуть к политическому давлению на Украину, в том числе в ущерб экономическим отношениям. Но наша экономическая взаимосвязь очень сильна, и я не думаю, что так называемая экономическая война будет длительной или успешной. Украина экспортирует в Россию ряд важных для нее товаров, а у нас функционирует немало российского капитала – отношения должны строиться на основе прагматизма», – считает он.