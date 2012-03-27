Будущее Авакова: судьба Тимошенко или спасение в Европе

Бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова, одного из лидеров местной "Батькивщины", нет в Украине с сентября прошлого года. Его адвокат Юрий Вишневецкий раньше говорил, что его клиент находится в Европе "в служебной командировке", из которой он собирается вернуться. В свете этих слов задержание Авакова в Италии, которое "Главреду" подтвердили в МВД Украины, стало неожиданностью.

Напомним, 26 января против Авакова было возбуждено уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий по статье 365 УК Украины. В этот же день он был объявлен в международный розыск, а по месту его жительства и регистрации был произведен обыск. Бывший губернатор Харьковской области обвиняется в незаконных операциях с землей – в передаче 55 га государственных земель стоимостью 5,5 млн грн в частную собственность. Согласно результатам проверки прокуратуры, операции по незаконному отчуждению госземель имели место в 2009 году.

После задержания Авакова "Главред" решил выяснить, какая судьба его ждет. Мнения политиков, экспертов и юристов разделились - кто-то считает, что он станет новым украинским политзаключенным, а кто-то уверен, что он останется в Италии и попросит политического убежища.

Долгая дорога домой

Опрошенные "Главредом" юристы сошлись в одном - Авакова ждет длительная процедура экстрадиции, если власти Италии таки решат выдать его. Так, адвокат Юрий Сухов, который защищал и экс-премьера Юлию Тимошенко, пояснил юридическую процедуру, которая должна последовать за задержанием политика. По словам юриста, Украина на протяжении четко определенного времени (как правило, сорока дней) должна предоставить стране, в которой произошло задержание, документы, подтверждающие законность преследования и требования относительно экстрадиции задержанного. Если же Украина сделает все своевременно, то материалы будут рассматриваться в стране, где произошло задержание, и вопрос об экстрадиции решит местный суд. Если нет – Авакова освободят из-под стражи, рассказал Сухов.

При этом адвокат подчеркнул, что процесс может затянуться на полгода, если решение суда будет обжаловано. «Не факт, что суд примет позитивное решение, он может освободить Авакова, может на время рассмотрения дела не удерживать его под стражей. И совсем не факт, что суд даст согласие на экстрадицию. Если он увидит, что оснований для преследования нет, или же он увидит в этих основаниях политический подтекст, то он может не позволить экстрадицию», – объяснил юрист.

О том, что на принятие решения об экстрадиции может уйти немало времени, говорит и другой адвокат, Олег Мусиенко. «Если страна, где Аваков был задержан, лояльно относится к нынешней украинской власти, то он будет экстрадирован. Эта процедура может длиться от полутора до нескольких месяцев, если за задержанным не вышлют конвой», – отметил эксперт.

Если сценарий развития событий для Арсена Авакова, пока он находится не в Украине, для адвокатов понятен и прогнозируем, то как это дело будет развиваться уже в нашей стране после экстрадиции, юристы не берутся прогнозировать. «Крайне сложно говорить о каких-либо перспективах развития дела уже здесь, в Украине. Мы видим, какие решения принимают в украинских судах и как выносятся приговоры. При этом защита у нас никоим образом не может повлиять на ситуацию», – считает Юрий Сухов.

Ждет ли Авакова судьба Тимошенко и Луценко?

Ряд экспертов не исключают, что Арсена Авакова на Родине ждет тот же сценарий развития событий, что и осужденных Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. В частности, такого мнения придерживается адвокат Олег Мусиенко. С ним согласен и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Вполне вероятно, что Аваков повторит судьбу Луценко и Тимошенко. Если Авакова экстрадируют украинской правоохранительной системе, то ему выдвинут обвинения, будет следствие, СИЗО и судебный процесс. И при этом не будет его участия в избирательной кампании по одномандатному округу в городе Харькове».

Однако директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов убежден, что украинская власть не станет рисковать и превращать дело Авакова в политический процесс. «Данный процесс будет существенно отличаться от дел Тимошенко и Луценко из-за наличия более сильной базы доказательств. Думаю, что украинские правоохранительные органы сделают все, чтобы этот процесс не превратился в политический. Наша власть не станет так рисковать», – отметил политолог.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заметил, что не стал бы «проводить обязательную аналогию с арестом Тимошенко и Луценко». «Сейчас преследуются и те, кто никогда не был к ней (Тимошенко, – авт.) приближен. В то же время многие ее однопартийцы хорошо себя чувствуют, даже имеют право на принятие решений, а часть членов «оранжевой» команды просто участвуют во власти. Я не могу согласиться с тем, что это очевидное политическое преследование», – подчеркнул политолог.

Политическое убежище в Италии: шансы Авакова

Эксперты не исключают ходатайства Арсена Авакова о предоставлении ему политического убежища. «Аваков вполне может обратиться с ходатайством о предоставлении политического убежища», – отметил Олег Мусиенко.

Михаил Погребинский считает, что в этом случае Аваков мог бы больше, в принципе, никогда не вернуться в Украину. «Если бы он просил там политического убежища, как сделали его коллеги Богдан Данилишин в Чехии и Михаил Поживанов в Австрии, то он остался бы в той стране, и никто бы его не вернул в Украину. Какое решение будет принято в Италии – я не знаю", – сказал Погребинский.

Адвокат Юрий Сухов, пояснил, что в случае ходатайства о предоставлении политического убежища начнется длительная процедура, до окончания которой не может быть принято решение об экстрадиции заключенного.

В свою очередь народный депутат Украины, соратник Авакова по "Батькивщине" Сергей Соболев считает такой вариант развития событий «очень возможным». «Арсен Аваков имеет право обратиться в миграционную службу той страны, где он арестован. Если он докажет, что происходящее с ним – это политические преследования, не имеющие ничего общего с криминальным расследованием, то в связи с этим он может просить о предоставлении ему политического убежища. У любого человека есть такое право. И решение будет принимать страна, где произошло задержание. Такой вариант развития событий очень возможен», – считает народный депутат.

фото: avakov.com