Сегодня Тимошенко ответит за клевету на Президента

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Сегодня, 29 августа, экс-премьер-министра Юлию Тимошенко впервые планируют судить сразу на двух процессах. К «газовому» делу прибавился гражданский иск против лидера «Батьківщини». Его подала в Печерский суд на Тимошенко киевская пенсионерка и медсестра Вера Григорьевна Иванова.

«Юлия Тимошенко распространила информацию, что это глава государства приказал ее арестовать, — сообщила Иванова. — Прошу, чтобы эта неправда была опровергнута и признана такой, что позорит Украину как правовое государство и ее президента. Я же, как гражданка Украины, хочу гордиться своей страной! Брехня, которая распространяется — это угроза национальной безопасности», – цитирует пенсионерку Сегодня.

Заседание запланировано на 9.30 под председательством судьи Олеси Батрин. В качестве свидетеля Иванова указывает гособвинителя по «газовому делу» Лилию Фролову.

Экс-адвокат Сергей Власенко рассказал, что о пенсионерке Ивановой наслышан: «Иванова — скандалист! Постоянно подает иски против Тимошенко, и, насколько я знаю, проигрывает их. Конкретно в этом иске Ивановой нужно доказать, как нарушаются ее права. Подавать иск об опровержении может только то лицо, которого эта информация касается, то есть Янукович».

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 26 августа, в Печерский районный суд Киева поступило заявление от экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко с требованием возбудить уголовное дело в отношении Президента Украины, экс-премьера Виктора Януковича за подписание газовых соглашений с РФ в 2007 году.