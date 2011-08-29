Премьер-министром Японии станет Иосихико Нода

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Новым лидером правящей Демократической партии Японии сегодня избран министр финансов Иосихико Нода, который вскоре займет и пост премьер-министра, поскольку нового премьера избирают депутаты парламента путем голосования и таким образом, премьер-министром страны прогнозируемо становится лидер правящей партии.

Он победил во втором туре голосования своего соперника – министра экономики, торговли и промышленности Банри Каиэду. За Нода отдали голоса 215 из 395 депутатов парламента. Его ближайший конкурент – Банри Каиэда – набрал 177 голосов, сообщает Би-би-си.

На пост премьера Нода будет избран, как ожидается, 30 августа. Правящая Демократическая партия Японии имеет большинство в нижней палате парламента, которая играет решающую роль при определении главы правительства.

На посту премьер-министра Нода заменит Наото Кана, в пятницу объявившего о своей отставке.

Иосихико Нода родился 20 мая 1957 года в городе Фунабаси, закончил один из самых престижных частных вузов Японии университет Васэда, а также Институт Мацуситы, где изучал вопросы государственного управления и менеджмента. Политическую карьеру начал в 1987 году. С 1998 года по настоящее время входит в состав Демократической партии Японии. В начале июня 2010 года был назначен на пост министра финансов Японии.



Нового премьера Японии избирают депутаты парламента путем голосования. Таким образом, премьер-министром страны прогнозируемо становится лидер правящей партии Японии.

Иосихико Нода родился 20 мая 1957 года в городе Фунабаси, закончил один из самых престижных частных вузов Японии университет Васэда, а также Институт Мацуситы, где изучал вопросы государственного управления и менеджмента. Политическую карьеру начал в 1987 году. С 1998 года по настоящее время входит в состав Демократической партии Японии. В начале июня 2010 года был назначен на пост министра финансов Японии.