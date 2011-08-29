20 лет назад закрыли крупнейший ядерный полигон бывшего СССР

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Сегодня отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Этот день Генеральная ассамблея ООН утвердила по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Именно на территории этого государства находится самый крупный ядерный полигон бывшего СССР – Семипалатинский.

Ровно двадцать лет назад, 29 августа 1991 года, Назарбаев своим указом закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон. В 1995 году там было уничтожено последнее ядерное устройство. В апреле 1996 года Национальный ядерный центр Казахстана и Агентство по ядерной безопасности при Министерстве обороны США подписали соглашение, в соответствии с которым казахские и американские специалисты приступили к ликвидации туннелей и штолен, в которых проводились испытания.

Проект был завершен 29 июля 2000 года, когда была взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона.

Этот день является особой датой в истории республики, поскольку он связан не только с закрытием полигона, но и с началом его деятельности, сообщает ИТАР-ТАСС. Первый ядерный взрыв был произведен 29 августа 1949 года, последний – 19 октября 1989 года.

Крупных мероприятий в этот день в городе Семей (бывший Семипалатинск) Восточно-Казахстанской области, на территории которой располагается бывший полигон, не запланировано. В эти дни в Казахстане готовятся к главному событию, которое состоится в октябре – международному антиядерному форуму.

Напомним, за 40 лет на Семипалатинском полигоне прогремело 456 наземных и подземных ядерных взрывов. Их суммарная мощность в 2,5 тыс раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.