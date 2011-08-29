На Ирину Фарион совершено нападение

28 августа во время торжеств по случаю 155-летия со дня рождения Ивана Франко в Нагуевичах в Львовской области трое неизвестных мужчин напали на депутата Львовского областного совета от ВО «Свобода», известного языковеда Ирину Фарион, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы «Свободы», произошло это, когда Фарион поднималась на сцену для выступления. Трое молодых мужчин крепкого телосложения пытались помешать ей, начали стягивать со сцены, сказано в сообщении.

«Обидчиков остановил председатель Львовского областного совета Олег Панькевич и депутаты областного совета, которые защитили коллегу», - отметили в «Свободе», добавив, что за этим инцидентом наблюдали несколько тысяч гостей праздника, двое министров, советник Президента, председатель облгосадминистрации и несколько милицейских должностных лиц.

При этом милиция, как утверждают в партии, не выразила особой обеспокоенности по поводу нарушения порядка и сначала даже не думала задерживать нападающих. В то же время, по словам свидетелей, нападающим давал указания заместитель начальника Дрогобычского райотдела милиции, сказано в сообщении.

Вместе с тем зам начальника Дрогобычского райотдела милиции Сергей Муляр сообщил, что лица, пытавшиеся помешать подняться на сцену депутату Львовского облсовета Фарион, задержаны, передает Гал-инфо.

По словам правоохранителя, они доставлены в райотдел.

Муляр также заявил, что указания препятствовать депутату Фарион не давал и что его задача - следить за соблюдением порядка, и чтобы никто не пострадал. Он также добавил, что не в его компетенции давать квалификацию преступлению, это должны сделать следователи.