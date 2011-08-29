Руководитель Службы безопасности Януковича служил в спецназе

{1-}Руководитель Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь, работающий с Януковичем с 2002-го года, рассказал о некоторых аспектах своей работы, сообщает «Сегодня».

«Президент оказал мне высокое доверие, назначив руководителем СБП, — рассказал Кобзарь изданию. — И я сделаю все для того, чтобы это доверие оправдать. Для меня главный приоритет — это обеспечение высокого уровня безопасности главы государства. Кроме того, мы уделяем особое внимание улучшению нашего взаимодействия с прессой. Журналисты должны быть уверены в том, что их права будут соблюдаться. Каждый сотрудник проинструктирован, как себя вести и как общаться с работниками массмедиа».

Кроме того, глава охраны президента рассказал, что они «начали проводить семинары, на которых наши заграничные коллеги рассказывают о своем опыте. Мы будем продолжать такую практику и в дальнейшем. Управление госохраны вошло в созданную президентом рабочую группу по анализу соблюдения законодательства в сфере свободы слова и защиты прав журналистов. Мы принимаем самое активное участие в работе этой группы, и уверен, что результат будет позитивным для обеих сторон».

На вопрос издания, работал ли Кобзарь в милиции, ведь его нынешнее назначение соответствует «генеральскому» званию, он ответил, что «никогда не служил в милиции. У меня почти 20 лет опыта военной службы в подразделениях специального назначения».

Кроме того, главной в своей работе он считает ответственность. «Моя работа — это постоянная концентрация и собранность. Это постоянное совершенствование физических, психологических, интеллектуальных и других качеств. Для меня охранять президента — значит быть человеком, на которого глава государства может положиться в любой ситуации», - резюмировал глава президентской службы безопасности.

Как сообщал Главред ранее, во время посещения Президентом выставки «Агро-2010» сотрудник Управления государственной охраны, имя которого держится в секрете, применил силу к журналисту. Причем пострадавшему журналисту телеканал СТБ Сергею Андрушко было отказано в возбуждении уголовного дела за препятствование его профессиональной деятельности.

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