Кадровик МВД: закон разрешал Луценко принимать на работу 47-летнего водителя

Замначальника Управления трудоустройства кадров МВД Сергей Шумило, который является свидетелем по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, утверждает, что действующее законодательство не запрещало брать водителя экс-министра Леонида Приступлюка на службу в центральный аппарат МВД в возрасте 47 лет, сообщает УНИАН.

«Прямого запрета принятия на службу в возрасте 47 лет нет. А в дальнейшем, как человек проходил службу, это не мой вопрос, а вопрос руководителей департаментов, в которых человек проходил службу», - сказал Шумило, отвечая на вопрос стороны обвинения, давая суду показания по уголовному делу в отношении Луценко.

В то же время на некоторые другие вопросы прокуроров он сказал, что ему не известно, кто давал поручение взять Приступлюка на службу в МВД, что у него нет оснований быть заинтересованным в результате рассмотрения дела, а также, что во время досудебного следствия его никто не просил давать неправдивые показания.

Печерский районный суд Киева рассматривает с конца мая дело Луценко, которого Генеральная прокуратура, помимо прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего бывшего водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.