Киреев выгнал из зала депутатов, попросивших читать громче

Судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев удалил из зала заседание депутата Ривненского горсовета Ольгу Покальчук до завершения судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко, сообщает УНИАН.

Судья мотивировал соответствующее решение тем, что Покальчук нарушала порядок в зале судебного заседания. Депутат Ривненского горсовета требовала от Киреева громче читать материалы уголовного дела, но он продолжал монотонно и тихо объявлять документы.

Покальчук считает, что таким образом судья демонстрирует неуважение к людям, которые пришли в судебный зал, чтобы наблюдать за заседанием по рассмотрению дела Тимошенко.

Ранее Киреев удалил из зала заседаний народного депутата Льва Бирюка («БЮТ-Батькивщина») после того, как тот попросил судью громче читать материалы дела.

«Вы нас не уважаете и относитесь, как к баранам. Ничего же не слышно», - выкрикнул Бирюк с места, за что и был удален из заседания.

Как сообщал Главред ранее, президент Виктор Янукович по случаю Дня Независимости наградил ряд политиков, губернаторов, депутатов. В том числе Орден «За заслуги» ІІІ степени получил народный депутат Лев Бирюк