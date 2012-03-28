Пожар в пустыне: миру грозит вторая волна арабских революций

Разрастание гражданской войны в Мали, где племена туарегов угрожают разделить страну на две части и провозгласить своё независимое государство, может привести к новой волне гражданских войн в Африке.

Пробуждение племён Сахары пока только намечается, ведь они разрознены по пяти странам и не могут найти общего лидера. Но сейчас, по приблизительным оценкам Al Jazeera Centre for Studies, туареги обладают почти десятитысячной хорошо вооруженной армией, готовой начать борьбу за образование своего государства в Африке. Волна «арабской весны», которая постепенно идёт на спад, пробудила чувство общественного самосознания также и среди неарабского населения этого региона. Кроме того, система национальных правительств на юге Средиземного моря, которая сдерживала рост сепаратизма туарегов, сейчас серьёзно ослаблена, а некоторые страны оказались на пороге гражданской войны и не могут должным образом ответить на эти вызовы.

Ещё большую опасность для региона Сахары представляет то, что сейчас большинство племён готовы идти на войну под предводительством религиозных групп, которые исповедуют радикальный ислам. Если это случится, север Африки начнёт быстро превращаться в новый халифат. При этом эти группы также тесно поддерживают террористические организации, такие как Аль-Каида. Вскоре, по мнению экспертов The Jamestown Foundation, западные страны, которые активно помогали сбросить правительство Муаммара Кадафи, могут столкнуться с новой проблемой в обеспечении стабильности этого региона.

С экономической точки зрения, туареги претендуют на территорию, которая составляет основу нефтяной добычи в Ливии и Алжире. Потому эти страны с таким опасением смотрят на разрастание войны в Мали. Если там туареги получат решающее преимущество, то они захотят получить и часть территорий их соседей. В Африке может появиться сообщество, которое будет бороться за свою независимость сразу с несколькими государствами. Именно такая ситуация сложилась и в Курдистане, где война не прекращается уже более 20 лет.

Наконец, этот конфликт может привести к новой волне национального раздела Африки. В странах, где с трудом уживаются несколько народов, уже давно назревают конфликты, и революция туарегов может ускорить этот процесс. По мнению главы Consultancy Africa Intelligence Джонатана Мендела, Муаммар Каддафи тратил огромные деньги на сдерживание противоречий в Сахаре. Теперь же конфликты могут возникнуть не только там, а и между христианами и мусульманами Африки.

Друзья полковника

Арабские революции зимой и весной 2011 года не принесли в Сахару значительных изменений. Тогда основные политические бури пронеслись севернее. Вначале Тунис, а затем и Египет потеряли своих правителей. При поддержке западного сообщества там и теперь пытаются построить демократический строй. Хотя Каир всё больше приходит к системе умеренной военной диктатуры, когда армия не хочет отдавать рычаги управления государством.

Взаимоотношения в регионе Сахары начали меняться, когда революция докатилась до Ливии. Лидер этой страны Муаммар Каддафи долгое время играл на противоречиях среди отдельных племён туарегов и пытался использовать их для борьбы с внутренней оппозицией. Когда же начались массовые протесты против его режима, он опять прибегнул к проверенному методу. Обещаниями щедрого вознаграждения и предоставления гражданства Ливии он склонил на свою сторону племена пустыни. «Только по общим данным, на стороне Каддафи пришло воевать более 1500 туарегов, которым он пообещал по $500 за неделю службы и гражданство Ливии после победы», - рассказал «Главреду» аналитик Center for Strategic and International Studies Джонатан Бхала. По его мнению, туареги также помогали режиму Каддафи удерживать под контролем нефтяные месторождения на юге страны, что позволяло ему получать деньги для продолжения войны.

После того, как силы НАТО начали бомбить военные объекты и инфраструктуру Ливии, племена туарегов повсеместно начали отступать из северных районов страны. Их лидеры, хотя и признавали западные силы захватчиками, не горели желанием воевать с ними. Тем более что племенные лидеры не получали должного вознаграждения от Триполи и начали выводить свои отряды с этой войны. Так тянулось до самого октября 2011 года, когда режим Каддафи пал. Ливия разделилась на несколько зон, за которые были ответственны переходное правительство и полевые командиры. На юге страны сформировалась приблизительно пятитысячная группировка солдат, которые раньше служили Каддафи. Они состояли в основном из туарегов и были хорошо вооружены.

Кроме того, политика Триполи и до войны заключалась в централизации туарегов для создания федерации «Большая Сахара», куда входили бы территории Нигера, Мали, Буркина-Фасо и Алжира. Согласно аналитическому докладу компании «Da Vinci AG», Триполи активно вел переговоры с одним из влиятельных вождей туарегов Ибрагимом аг Баханги. Позднее этот племенной лидер погиб при невыясненных обстоятельствах. Потому падение власти в Ливии, по данным African Conflict Prevention Programme, привело к образованию плацдарма и пробуждения национальных амбиций у племён туарегов. Первой их целью стало Мали.

Северный форпост

До кризиса в Ливии туарегские племена вели между собой затяжной партизанский конфликт на юге страны. Отдалённость и труднодоступность этого района не позволяли правительству разбить мятежников. Кроме того, по мнению Акбара Махумедди из Al Jazeera Centre for Studies, Ливия тайно подпитывала повстанцев финансово. «Таким образом, режим Каддафи ослаблял своих соседей и мог рассчитывать на геополитическое лидерство в регионе», - рассказал Джонатан Бхала.

После того, как Триполи захватили силы переходного правительства, а туареги отступили в пустыню, напряженность в Мали усилилась. Наконец 21 марта войска окружили здания правительства и парламента в столице страны Бамако и провозгласили свержение правительства. Главы восставших заявили, что правительство недостаточно сильно борется с угрозой туарегов на севере, и потому нужно ввести военное управление страной.

В результате этого переворота войска покинули Бамако, а военное командование начало переговоры с политиками о формировании нового правительства. Хотя эксперты считают, что сейчас Мали мало что сможет сделать с туарегами. Ведь они вооружены трофейным ливийским оружием и готовы к борьбе. «На юге Ливии сейчас действуют более 700 повстанческих групп, которые не имеют обязательств перед центральным правительством. Также мы не можем точно посчитать, сколько именно стрелкового и тяжелого оружия попало туда», – рассказал «Главреду» Абделькадер Абдурахман из Institute for Security Studies.

Похожая ситуация сложилась на границах Буркина-Фасо и Нигера, где активность этого народа значительно возросла. Министерство иностранных дел Нигера уже заявило, что может предложить туарегам культурную автономию, но при этом будет бороться с проявлениями сепаратизма.

По мнению Джонатана Бхала, сейчас туареги имеют реальный шанс начать борьбу за свою независимость. Так как система политического контроля над этим регионом серьёзно разбалансирована. «Эксперты ждут, когда арабские протесты перешагнут Сахару и начнутся в других странах Африки. Тогда мы может стать свидетелями новой, ещё более масштабной и кровавой волны революций», - считает аналитик.

Нефть и вера

В глобальном измерении революция в Сахаре более всего опасна с точки зрения двух аспектов. Первый – это распространение среди туарегов экстремистских направлений ислама. Согласно докладу Института Брукингса, в Сахаре уже долгое время популярным остаётся радикальный суннизм, а также идея введения в светские отношения законодательства шариата.

Всё это стало благодатной почвой для укоренения там террористических организаций, таких как Аль Каида. До 2011 года рост активности этих организаций подавляли правительства, которые не были заинтересованы в росте экстремизма на своей территории. Теперь же ситуация выходит из-под контроля Триполи или Алжира и разрастание радикального ислама становится реальной угрозой для многих стран региона. По мнению Джонатана Мендела, туареги по своей сути не склонны к радикальному исламу. «Но тем не менее территория Сахеля постоянно привлекает к себе террористов и преступников широтою возможностей, которые им открываются», - рассказал он «Главреду». Кроме того, эти тенденции могут привести к разрушению территориальной целостности нескольких стран Африки, где проживают несколько народов, которые считают, что имеют право на независимость.

Второй опасностью становится добыча нефти в регионе Сахары. Там, по данным ОПЕК, находится более 20% мировых запасов нефти, и борьба за контроль развернётся очень серьёзная. Пока туареги заявляют, что готовы взять на себя ответственность за добычу нефти в границах Ливии, так как переходное правительство не может навести там порядок, но при этом хотят получать значительную часть прибылей от продажи этого ресурса. Если же в регионе Сахары разгорится большая война, то добыча нефти там будет прекращена, и мировые лидеры опять будут вынуждены решать вопросы народа этой пустыни.

фото: nat-geo.ru, fotki.yandex.ru, lojso-dzen.livejournal.com