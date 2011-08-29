Русский язык может стать региональным в 13 регионах Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 9073 «Об основах государственной языковой политики», который предусматривает функционирование, параллельно с государственным языком, региональных языков или языков меньшинств. Вследствие его принятия русский язык может стать региональным в 13-ти регионах страны, сообщает «Фокус».

Законопроект, инициированный народными депутатами Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко, сохранил конституционный госстатус украинского языка, однако на территории Украины гарантируется свободное использование региональных языков, к которым отнесены армянский, белорусский, болгарский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, русский, словацкий, венгерский, русинский, караимский и крымчацкий.

Действие этого положения распространяется на те языки, которые являются родными для не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию по данным переписи. По решению местного совета или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации такие меры могут применяться к языку, региональная языковая группа которой составляет менее 10% населения территории.

В пределах территории, на которой распространен региональный язык, акты местных органов власти принимаются на госязыке или на этом региональном языке или языке меньшинства и официально публикуются на обоих языках. Кроме того, согласно закону, паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, вносимые в него, выполняются на государственном языке и, рядом, по выбору гражданина на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины. Действие этой же статьи распространяется и на документы об образовании.

По закону, телерадиовещание может вестись на украинском или региональном языке, объем вещания определяют сами телерадиокомпании. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами. Топонимы создаются на государственном языке и дублируются на региональном.

Кроме того, каждый гражданин Украины имеет право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка, а так же право на их официальное признание. Запись фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах осуществляется с предварительным одобрением владельца.

Также согласно законопроекту, украинский язык останется исключительно единственным языком Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований; заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке (хотя оратор может выступать на другом языке); проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Украина на государственном языке; языком соглашений и картографических изданий является также украинский язык.

Как утверждают авторы документа, в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в более мелких административно-территориальных единицах.