Милиционеры объяснили, почему они напали на Фарион

Сотрудники милиции, которые напали на депутата Львовского облсовета от ВО «Свобода» Ирину Фарион, не узнали политика. Об этом информировало ГУ МВД Украины во Львовской области, сообщает «Украинская правда».

Инцидент с Ириной Фарион произошел во время торжеств по случаю 155-летия со дня рождения Ивана Франко в Нагуевичах.

«В настоящее время после выяснения всех обстоятельств установлено, что охрану общественного порядка во время указанных мероприятий обеспечивали сотрудники милиции Львовщины, которые несли службу, как в служебной форме одежды, так и в штатском», - сообщили в милиции.

По информации правоохранителей, программой мероприятия не было предусмотрено выступление депутата, с которой произошел инцидент, а сотрудники милиции, которые пытались остановить Фарион, не знали ее в лицо.

«Сразу после того, как им сообщили, что это депутат областного совета, женщину пропустили для выступления», - отмечено в сообщении службы по связям с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Председатель Львовского облсовета Олег Панькевич заявил, что в компетенцию сотрудников правоохранительных органов не входит знать всех выступающих в лицо, а тем более изучать сценарий мероприятия.

«Как сопредседатель оргкомитета я имел право предоставить слово любому, а тем более пани Ирине - языковеду, которая занимается изучением наследия Ивана Франко» - подчеркнул он.

Вместе с тем, сама Ирина Фарион планирует обратиться к прокурору Львовской области Виталия Ковбасюку и потребовать возбудить уголовное дело против лиц, которые пытались помешать ей выступить. Также участники пресс-конференции заявили о том, что этот инцидент станет предметом дискуссии на следующем сессионном заседании областного совета.

В частности, депутаты будут требовать отчета руководства правоохранительных органов и ответа на вопросы - кто отдал сотрудникам милиции приказ воспрепятствовать выступлению Ирины Фарион.

Как сообщал Главред ранее, во время торжеств по случаю 155-летия со дня рождения Ивана Франко в Нагуевичах в Львовской области трое неизвестных мужчин напали на депутата Львовского областного совета от ВО «Свобода», известного языковеда Ирину Фарион.