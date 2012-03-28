Бог з вами, російські цензори!..

28 марта 2012, 11:00

Інформація про переможне втручання Російської Православної Церкви у твори класика №1 російської літератури Олександра Пушкіна може повеселити лише на перший погляд.

Ось скажіть, що нам, українцям, до того, що у відомій переважно народженим в СРСР «Сказке о попе и работнике его Балде» рішенням РПЦ рід занять опонента наймита Балди змінено? Від заміни «попа» на «купця» нам ані холодно, ані жарко. А новоблагословенна «Сказка о купце и работнике его Балде» навряд чи дійде до масового українського споживача – адже видано лише 4 тисячі примірників.

Однако ця історія – не дурниця, а яскравий приклад можливого втручання Церкви не лише в російську, а й у нашу, українську дійсність.

Ви скажете - нічого в цьому поганого нема. Хай краще релігійні цінності почнуть домінувати, аніж тотальна бездуховність, тиражована в пресі, пропагована телебаченням, доступна мільйонам користувачів через Інтернет. З цим можна погодитись. Справді, у згадані вище радянські часи відділена від держави церква до певної міри була альтернативою радянській владі. Причому чим сильніший був вплив Церкви на спільноти, тим впертіше ці спільноти опиралися владі. А природжені безбожники ставали небезпечними для суспільства. Наприклад, до армійської «дідівщини» вдавалися (і тепер вдаються) переважно вихідці з міських та містечкових пролетарських родин. У яких святкування Різдва та Великодня не мало жодного релігійного підґрунтя – лише зайвий привід напитися і, якщо пощастить, побитися, аби залишилися спогади.

Можна багато й справедливо говорити про релігійний консерватизм Західної України. Проте існують незаперечні факти: саме ці регіони породили найпотужніші рухи опору безбожній владі пролетарів усіх країн. Протестні рухи Польщі – не в останню чергу результат трепетного ставлення поляків до релігії.

Тема ця досить суперечлива. Проте, якщо не залазити зараз у нетрі дискусій, очевидним лишається одне: сильним є те суспільство, яке спирається на Церкву. І боязнь скоїти смертний гріх є для людей останнім аргументом, стримуючим фактором, аби визнати неприпустимим скоєння певних аморальних та кримінальних учинків. Відтак, говорячи про віру, набожність та справжню, не показну, не публічну релігійність, ми маємо на увазі того самого внутрішнього цензора, який сидить чи мусить сидіть всередині кожного з нас.

Але це лиш у випадку, коли Церква справді відділена від держави. Якщо релігія стає складовою влади, позбавленої моралі, та складається з малоосвічених пролетарів, іменем Бога починають прикриватися злочини проти людей та людства.

Зараз я намагаюся не робити різниці між віруваннями та релігіями, як і не заглиблюватися в релігійні протиріччя. Пропоную домовитися: будь-яке обмеження, будь-яке втручання релігійних діячів у приватне життя, політичні та культурні процеси тощо слід вважати неприпустимим, якщо внаслідок такого втручання ми маємо певні обмеження. Аж до цензури, яка в таких випадках удається до забороненого прийому – прикривається іменем Бога. Та ще й трактує цензурні рекомендації так, що вони виглядають неабияким досягненням, мало не відновленням історичної справедливості.

Зокрема у випадку із заміною «попа» на «купця» прес-служба РПЦ коментує: так поновлюється добре ім’я Пушкіна. Адже поет ніколи не богохульствував. Тобто, якщо герой казки, російський дурник Балда, покарав жадібного попа, вибивши йому останній розум лузганами в лоба, то це – богохульство. Причому якщо ці лузгани отримує купець, читай – підприємець чи навіть олігарх, на яких тримається влада, то це служителі Церкви вважають нормальною ситуацією.

Таким чином, ми можемо зрозуміти, яку реальну роль у сьогоднішній Росії відіграє РПЦ. Вона здатна впливати на владу. І лиш здається, що заміна попа на купця в класичній авторській казці ні про що не говорить. Не забувайте: йдеться про твір Олександра Сергійовича Пушкіна. Для росіян він те саме, що для українців – Тарас Григорович Шевченко. Саме з Пушкіним у світі ідентифікують російську культуру. З нього вийшла російська література. Торжества, пов’язані з іменем Пушкіна, в Росії мають всеохоплюючий характер та окрему, досить витратну як на подібні заходи, статтю в тамтешньому бюджеті. Змінене слово в назві згаданого твору кардинально міняє як значення казки, так і антиклерикальний зміст. Раз РПЦ дозволено так чинити, значить, російська влада й російська православна церква вже не в опозиції одна до одної.

Знаєте, що це означає в віддаленій перспективі? Чого хоче влада, зокрема – Путін, того хоче Бог. І навпаки: Боже слово – це слово влади. Не більше, не менше.

Чим це може загрожувати нам? Поясню. У мене є всі підстави припускати, що нова редакція Закону «Про суспільну мораль» передбачає пряме введення цензури під виглядом боротьби за мораль. Хто нам буде говорити про мораль? Українська влада, завдяки якій успішно покриваються зокрема кримінальні злочини так званих мажорів? Ні, звичайно, до легітимізації цензури в усіх сферах нашого життя долучиться Церква. На яку церковну конфесію спирається діюча українська влада? Правильно, на РПЦ. І тут проти слова Божого, вірніше – проти тих, хто ним прикривається, вже не попреш.

Інститут Церкви – це не інститут влади. З ним складно, практично неможливо полемізувати. Якщо влада мінялася й буде мінятися, то віру поміняти не вдалося ніде в світі з часів його сотворіння. А з огляду на численні заборони  писати про статки церковних служителів, зокрема – діячів тієї ж РПЦ, побоювання з приводу активного залучення відповідних релігійних конфесій до прямої агітації парафіян за відповідні політичні сили мають, на жаль, під собою грунт. До речі, чому лідери українських церков, зокрема – РПЦ, ще не засудили публічно жодного мажорського злочину? Погодьтеся, мовчання красномовне…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять