Бог з вами, російські цензори!..

Ось скажіть, що нам, українцям, до того, що у відомій переважно народженим в СРСР «Сказке о попе и работнике его Балде» рішенням РПЦ рід занять опонента наймита Балди змінено? Від заміни «попа» на «купця» нам ані холодно, ані жарко. А новоблагословенна «Сказка о купце и работнике его Балде» навряд чи дійде до масового українського споживача – адже видано лише 4 тисячі примірників.

Однако ця історія – не дурниця, а яскравий приклад можливого втручання Церкви не лише в російську, а й у нашу, українську дійсність.

Ви скажете - нічого в цьому поганого нема. Хай краще релігійні цінності почнуть домінувати, аніж тотальна бездуховність, тиражована в пресі, пропагована телебаченням, доступна мільйонам користувачів через Інтернет. З цим можна погодитись. Справді, у згадані вище радянські часи відділена від держави церква до певної міри була альтернативою радянській владі. Причому чим сильніший був вплив Церкви на спільноти, тим впертіше ці спільноти опиралися владі. А природжені безбожники ставали небезпечними для суспільства. Наприклад, до армійської «дідівщини» вдавалися (і тепер вдаються) переважно вихідці з міських та містечкових пролетарських родин. У яких святкування Різдва та Великодня не мало жодного релігійного підґрунтя – лише зайвий привід напитися і, якщо пощастить, побитися, аби залишилися спогади.

Можна багато й справедливо говорити про релігійний консерватизм Західної України. Проте існують незаперечні факти: саме ці регіони породили найпотужніші рухи опору безбожній владі пролетарів усіх країн. Протестні рухи Польщі – не в останню чергу результат трепетного ставлення поляків до релігії.

Тема ця досить суперечлива. Проте, якщо не залазити зараз у нетрі дискусій, очевидним лишається одне: сильним є те суспільство, яке спирається на Церкву. І боязнь скоїти смертний гріх є для людей останнім аргументом, стримуючим фактором, аби визнати неприпустимим скоєння певних аморальних та кримінальних учинків. Відтак, говорячи про віру, набожність та справжню, не показну, не публічну релігійність, ми маємо на увазі того самого внутрішнього цензора, який сидить чи мусить сидіть всередині кожного з нас.

Але це лиш у випадку, коли Церква справді відділена від держави. Якщо релігія стає складовою влади, позбавленої моралі, та складається з малоосвічених пролетарів, іменем Бога починають прикриватися злочини проти людей та людства.

Зараз я намагаюся не робити різниці між віруваннями та релігіями, як і не заглиблюватися в релігійні протиріччя. Пропоную домовитися: будь-яке обмеження, будь-яке втручання релігійних діячів у приватне життя, політичні та культурні процеси тощо слід вважати неприпустимим, якщо внаслідок такого втручання ми маємо певні обмеження. Аж до цензури, яка в таких випадках удається до забороненого прийому – прикривається іменем Бога. Та ще й трактує цензурні рекомендації так, що вони виглядають неабияким досягненням, мало не відновленням історичної справедливості.

Зокрема у випадку із заміною «попа» на «купця» прес-служба РПЦ коментує: так поновлюється добре ім’я Пушкіна. Адже поет ніколи не богохульствував. Тобто, якщо герой казки, російський дурник Балда, покарав жадібного попа, вибивши йому останній розум лузганами в лоба, то це – богохульство. Причому якщо ці лузгани отримує купець, читай – підприємець чи навіть олігарх, на яких тримається влада, то це служителі Церкви вважають нормальною ситуацією.

Таким чином, ми можемо зрозуміти, яку реальну роль у сьогоднішній Росії відіграє РПЦ. Вона здатна впливати на владу. І лиш здається, що заміна попа на купця в класичній авторській казці ні про що не говорить. Не забувайте: йдеться про твір Олександра Сергійовича Пушкіна. Для росіян він те саме, що для українців – Тарас Григорович Шевченко. Саме з Пушкіним у світі ідентифікують російську культуру. З нього вийшла російська література. Торжества, пов’язані з іменем Пушкіна, в Росії мають всеохоплюючий характер та окрему, досить витратну як на подібні заходи, статтю в тамтешньому бюджеті. Змінене слово в назві згаданого твору кардинально міняє як значення казки, так і антиклерикальний зміст. Раз РПЦ дозволено так чинити, значить, російська влада й російська православна церква вже не в опозиції одна до одної.

Знаєте, що це означає в віддаленій перспективі? Чого хоче влада, зокрема – Путін, того хоче Бог. І навпаки: Боже слово – це слово влади. Не більше, не менше.

Чим це може загрожувати нам? Поясню. У мене є всі підстави припускати, що нова редакція Закону «Про суспільну мораль» передбачає пряме введення цензури під виглядом боротьби за мораль. Хто нам буде говорити про мораль? Українська влада, завдяки якій успішно покриваються зокрема кримінальні злочини так званих мажорів? Ні, звичайно, до легітимізації цензури в усіх сферах нашого життя долучиться Церква. На яку церковну конфесію спирається діюча українська влада? Правильно, на РПЦ. І тут проти слова Божого, вірніше – проти тих, хто ним прикривається, вже не попреш.

Інститут Церкви – це не інститут влади. З ним складно, практично неможливо полемізувати. Якщо влада мінялася й буде мінятися, то віру поміняти не вдалося ніде в світі з часів його сотворіння. А з огляду на численні заборони писати про статки церковних служителів, зокрема – діячів тієї ж РПЦ, побоювання з приводу активного залучення відповідних релігійних конфесій до прямої агітації парафіян за відповідні політичні сили мають, на жаль, під собою грунт. До речі, чому лідери українських церков, зокрема – РПЦ, ще не засудили публічно жодного мажорського злочину? Погодьтеся, мовчання красномовне…