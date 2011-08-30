Участникам митингов в День Независимости грозят 5 лет тюрьмы

За некорректные лозунги на День Независимости и сопротивление силовикам участникам митингов грозит тюремный срок от 2 до 5 лет, сообщает ТСН.

Министерство внутренних дел Украины продолжает проводить проверку фактов хулиганских действий со стороны отдельных участников акции оппозиционных политических сил, которая состоялась на День Независимости , 24 августа.

Следственный отдел главного управления ГУМВД Украины в Киеве задержал двух участников акции и возбудил уголовные дела по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

«Учитывая то, что грубое нарушение общественного порядка происходило через явное неуважение к обществу (некорректные лозунги, призывы к невыполнению требований суда и т.д.), и было связано с сопротивлением представителям власти, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка, в соответствии с вышеуказанной статьей активисты могут быть лишены свободы на срок от двух до пяти лет», - говорится в заявлении МВД.

Напомним, 24 августа сторонники оппозиционных партий проигнорировали предупреждения государственных исполнителей о запрете Окружным административным судом столицы шествия по центру города.

Столкновения с силовиками произошли, по словам митингующих, из-за того, что сотрудники милиции перекрыли движение на тех улицах, о которых в судебном постановлении упоминаний не было.

Как сообщал Главред ранее, на допрос в качестве свидетелей по делу митингов в День Независимости были вызваны Александр Турчинов и Вячеслав Кириленко. В целом, МВД хочет допросить около 18 депутатов оппозиционных политсил.