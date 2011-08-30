Суд начал допрос Пукача

Печерский райсуд Киева начал допрос бывшего начальника департамента внешней разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача, сообщает Украинская правда.

По словам Андрея Федура, адвоката матери убитого журналиста Георгия Гонгадзе – Леси, судья начал допрос Пукача, при этом не раскрыв его суть, ссылаясь на то, что не имеет права. Сейчас же суд объявил перерыв до 14:10.

Федур только сообщил, что Пукача начали допрашивать по эпизоду с исчезновением документов и нападения на журналиста Алексея Подольского.

Как сообщал Главред ранее, досудебное следствие ранее установило, что Алексей Пукач, являясь должностным лицом, на выполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил служебные полномочия в отношении журналистов Алексея Подольского и Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 убил последнего.