Ливийские повстанцы расстреляют Каддафи

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Переходный национальный совет Ливии решил судьбу Муаммара Каддафи. В случае поимки диктатора будут судить на открытом процессе за преступления против человечности, после чего он будет расстрелян.

Об этом заявил в интервью исполняющий обязанности министра юстиции Мухаммед аль-Алаги, передает ИТАР-ТАСС.

Аналогичная судьба, по словам аль-Алаги, ожидает и сыновей Каддафи. Однако одному из них – Мухаммеду, а также дочери Аише планируется предъявить обвинения лишь в совершении финансовых преступлений, добавил он.

Как передавал Главред, Министерство иностранных дел Алжира в минувший понедельник сообщило, что супруга ливийского лидера Муаммара Каддафи – Сафия Фаркаш, двое его сыновей Мухаммед и Ганнибал, а также дочь Аиша находятся в Алжире.

После того, как стало известно, что члены семьи Каддафи находятся в Алжире, в правительстве повстанцев заявили, что будут добиваться от соседней страны их выдачи. Представители ливийской оппозиции также добавили, что рассматривают «укрывательство» семьи Каддафи властями Алжира как акт агрессии.