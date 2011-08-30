Путин на трехколесном Харлее начал предвыборную кампанию (ВИДЕО, ФОТО)

Премьер-министр РФ Владимир Путин принял участие в Международном байк-фестивале «Эпилог», который проводила молодежная организация «Ночные волки» в Новороссийске.

Глава российского правительства на последнем этапе мотопробега возглавил колонну из полусотни байкеров за рулем трехколесного Harley-Davidson, передает Комсомольская правда.

Как подчеркивают западные СМИ, Владимир Путин начал кампанию по выборам в Госдуму в декабре 2011 года, и президентских выборов 2012 года, появившись за рулем мотоцикла во главе колонны мотоциклистов.

Путин и байкеры встретились на пустынной автостоянке – премьер приветствовал лидера «Ночных волков» по кличке Хирург. Ранее они уже неоднократно встречались и на этот раз поздоровались как давние друзья.

По словам премьера, мотопробег вобрал в себя лучшие черты прошлых шоу, однако во многом содержит и новые элементы. «Повторяться никогда нельзя, нужно двигаться вперед», - оценил Путин.

фото: premier.gov.ru