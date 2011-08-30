Украинцы и болгары поиграют в "войнушку" (ФОТО)

{1-}

29 августа в Международном центре миротворческой и безопасности на Львовщине, началась многонациональные учения «Ротационная сила Черноморского региона – 2011». Это мероприятие происходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2011 года между оборонными ведомствами Украины и Болгарии, сообщает ЗИК.

Как рассказали в Западном региональном медиа-центре Министерства обороны, к учениям привлечено более ста военнослужащих, 15 единиц военной и специальной техники и других материально-технических средств.

Под руководством зам начальника Международного центра миротворческой и безопасности подполковника Игоря Зенина участники учений в течение двух недель будут совершенствовать выучку по миротворческой тематике на Центральном военном городке, тактическом поле и поле подготовки миротворческих подразделений.

Финалом учений станет марш и взятие под контроль зоны ответственности многонациональной ротой под командованием капитана Евгения Крылова, при этом военнослужащем будут выполнять задачи по назначению и в ночное время.

За период совместных учений украинские и болгарские подразделения должны достичь высокого уровня взаимосовместимости во время проведения миротворческой операции и выполнения тактико-специальных процедур.

Как сообщал Главред ранее, Украина впервые примет участие в российско-белорусских учениях «Щит Союза — 2011», которые пройдут с 16 по 22 сентября и в них будут участвовать около 12 тысяч военнослужащих, в том числе российских — 7 тысяч и белорусских — 5 тысяч, а также около 50 самолетов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники, в том числе 100 танков. От нашего государства будет участвовать подразделение Сухопутных войск (аэромобильная рота) Вооруженных сил Украины. Кроме того, Россия и Украина ежегодно участвуют в совместном военно-морских учениях «Фарватер мира».

фото: mil.gov.ua