Адвокат Гонгадзе: Пукач частично признал свою вину

Бывший начальник департамента внешней разведки Министерства внутренних дел Алексей Пукач частично признает свою вину в совершенных преступлениях. Об этом рассказала «Украинской правде» адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко по итогам первых допросов Пукача в суде.

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«Он признает, что собственноручно совершил убийство Гонгадзе, вместе с тем утверждает, что внешнее наблюдение за ним было законным», - сказала Теличенко.

«Также Пукач не признает своей вины в уничтожении документов внешнего наблюдения за Гонгадзе в 2003 году», - добавила адвокат.

«Говорит, что он документы не уничтожал, а это делали его подчиненные, когда он был в отпуске. Создается впечатление, что Пукач изображает из себя дурака».

Как известно, во вторник начался допрос Пукача в Печерском суде, который по сути рассматривает дело по его обвинению.

Суд над Пукачем проходит полностью в закрытом режиме при отсутствии прессы.

Как сообщал Главред ранее, досудебное следствие ранее установило, что Алексей Пукач, являясь должностным лицом, на выполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил служебные полномочия в отношении журналистов Алексея Подольского и Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 убил последнего.