50 тыс. человек в Закарпатье остаются без газа из-за спички

30 августа 2011, 15:08

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Взрыв газовой трубы в Ужгород (ФОТО, ВИДЕО) произошел из-за зажженной спички, а в самом городе и области остаются без газа 48 тыс. потребителей, рассказал мэр Ужгорода Виктор Погорелов.

Несанкционированный прокол газовой трубы среднего давления (2,5 атмосфера) случился в Ужгороде на перекрестке улиц  Анкудинова и Руской в 15.00, сам же взрыв грянул около 17.00, сообщил мэр. После сообщения о проколе трубы на место события выехала соответствующая служба, которая предупреждала окружающих прохожих об опасности. А также просили покинуть помещение посетителей бара «Шериф», который в результате взрыва и сгорел. Но, как сообщил мэр, не все прислушивались к предупреждениям милиции, и не покинули помещение.

«Часть вышли, а трое остались. Один из оставшихся, очевидно зажег спичку», - прокомментировал вероятную причину взрыва мэр. В результате взрыва пострадало трое человек. По словам Погорелова, министр МЧС Виктор Балога в разговоре с ним сразу после взрыва предлагал отправить за пострадавшими самолет, чтобы перевести их в клинику Киева. Однако ввиду тяжелого состояния людей транспортировка была невозможной.

Завтра, 31 августа, в окружающих селах вокруг  Ужгорода начнут восстанавливать газоснабжение. А спустя  2-3 дни после этого перейдут к включению отдельной улицы и домов в Ужгороде. Ответственность за это несет «Закарпатгаз».

По словам мэра, вместе с соответствующей службой мэрия только сейчас составляет план мер по преодолению последствий взрыва. Жителей просят не включать никаких газовых приборов. Без газа до сих пор остаются 48 тыс. потребителей.

Электроэнергию планируют восстановить сегодня к вечеру – в домах, расположенных не ближе, чем в 200 м от места взрыва. Кроме того, в городе не работает газовая заправка.

Главврач областной больницы Юрий Яцина сообщил, что все пострадавшие от взрыва живы, два человека пребывают в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Однако у женщины,  обгоревшей на 80-90%, состояние чрезвычайно сложное.

фото: mukachevo.net

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