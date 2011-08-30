Табачник перепутал Украину с Россией

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В Днепропетровске, министр образования Дмитрий Табачник в рамках областной августовской конференции педработников области оговорился: сравнивая развитие образования в Украине и России, идентифицировал себя с Россией, пишут «Днепропетровск. Комментарии».

«По результатам исследования, оглашенного на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе Украина находится на 56-м месте, а мы – на 57-м» - заявил Табачник, под «мы» подразумевая Россию.

По результатам вышеуказанного исследования Украина действительно опередила Россию на 16, а Польшу - на 8 позиций.

Напомним, «Киево-Могилянская академия» обратилась в Окружной административный суд г. Киева с иском к Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по поводу несправедливого распределения мест государственного заказа на 2011/2012 учебный год, которое носило дискриминационный характер и наносит ущерб интересам государства