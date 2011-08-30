МИД: в Ливии нет украинских наемников, а в Украине - денег Каддафи

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МИД Украины заявил, что украинских наемников в Ливии нет.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

Кроме того, как заявил спикер, МИД не располагает информацией о возможном размещении на территории Украины активов Муаммара Каддафи.

Относительно наемников, то, «по нашей информации, украинских военных в Ливии нет», – сказал он, добавив, что МИД провел серьезную работу по выявлению реального количества украинцев в Ливии и установлению контактов с ними.

Дикусаров также добавил, что информация о наемниках, которая периодически появляется в СМИ, возникает на уровне слухов, которые МИДу сложно комментировать.

Напомним, в СМИ появилась информация о захвате украинских снайперов в Триполи.

Ранее МИД уже выражал сомнения в правдивости появившейся информации о захвате ливийскими повстанцами украинских наемников, якобы воевавших на стороне свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил о вероятности того, что это российские наемники, а не украинские.

Столкновения в Ливии между провластными силами и мятежниками продолжаются. Повстанцы взяли под контроль почти всю столицу страны Триполи, однако на переговоры с Каддафи не согласились.

Как сообщал Главред, повстанцы ведут активный поиск денег Муаммара Каддафи. По информации западных СМИ, они могут находится в, частности, в Украине.