Украина намерена втрое сократить закупки газа у России

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В течение ближайших лет Украина должна сократить объемы закупок российского газа в три раза.

Об этом заявил глава Кабинета министров Николай Азаров в Харькове, передает Ukranews.

«Мы ставим очень амбициозную задачу перед собой: в течение ближайших лет сократить объемы закупаемого в России газа в три раза», – заявил Азаров

При этом премьер подчеркнул, сейчас Украине выгоднее использовать для отопления уголь, нежели газ.

«Мы помним, что переводили на газ (с угля, - ред.) наши котельные, а сейчас у нас газ стал стоить по 400 долларов за тысячу кубометров и наши коллеги говорят, что он может быть и дороже. У нас выбора нет другого - нужно переходить на то, что мы имеем», - сказал премьер.

При этом чиновник подчеркнул, что «уж если поставили пред собой задачу перейти – значит, мы ее реализуем».

Напомним, как сообщал Главред, в целях предотвращения негативного влияния на экономику Украины значительного роста цены на российский газ, для повышения уровня энергетической безопасности государства и обеспечения конкурентоспособности украинских товаров на мировых рынках Президент Виктор Янукович дал поручение премьеру Николаю Азарову.

В частности, глава государства поручил главе Кабмина до 1 октября обеспечить разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной рады законопроекта о введении обязательного учета произведенной, транспортируемой, распределенной и фактически потребленной тепловой энергии.

Ранее уже сообщалось, что реализация национальной стратегии теплоснабжения населенных пунктов Украины до 2030 года позволит сократить потребление газа в стране на 30%.

Как сообщал «Главред», осенью нынешнего года должно состояться заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, посвященной газовой теме. А позже в Донецке, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, снова встретятся президенты Украины и России.

фото: kmu.gov.ua