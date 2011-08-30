Американские медики признали себя виновными в заражении гватемальцев сифилисом

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Президент США Барак Обама принес извинения гватемальскому коллеге Альваро Колому, отметив, что эти действия идут вразрез с американскими ценностями. Ожидается, что окончательная версия доклада комиссии будет готова к концу нынешнего года.

Президентская комиссия в США во вторник признала, что американские ученые, преднамеренно заразившие в исследовательских целях несколько тысяч гватемальцев вирусами сифилиса и гонореи, знали о том, что они нарушают этические законы.



Позорной страницей в истории американской медицины назвала эти события 70-летней давности Эми Гуттман, возглавляющая Комиссию президента США по биоэтике, пишут «Подробности».



Вице-президент Гватемалы Рафаэль Эспада сообщил, что его правительство официально попросит прощения у гватемальского народа, поскольку в проекте принимали участие и гватемальские врачи.



В период с 1946 по 1948 год 5,5 тысяч жителей Гватемалы - в основном заключенные - были вовлечены в исследования в рамках американского проекта по лечению болезней, передающихся половым путем. При этом их не о чем не информировали. Лишь около 700 человек из этой группы получили хоть какое-то лечение. Не менее 83 человек скончались.

Напомним, ранее Президент Гватемалы Альваро Колом заявил, что американские врачи совершили преступление против человечности, когда в ходе медицинских экспериментов 60 лет назад намеренно заразили сотни гватемальцев гонореей и сифилисом с целью найти наиболее эффективные методы лечения этого заболевания. В период с 1932 до 1972 года американцы изучали возможности лечения венерических заболеваний с помощь пенициллина.

фото: whitehouse.gov