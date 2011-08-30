Только 5% россиян считают отношения с Украиной дружескими - опрос

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По результатам социологического опроса, проведенного российским центром «Левада», всего 16% россиян считают отношения с Украиной дружескими и добрососедскими.

В частности, оценивая нынешние отношения между Россией и Украиной, только 5% опрошенных назвали их дружескими, 11% - добрососедскими, 12% - довольно теплыми, 27% - нейтральными, 26% - проходными, 11% - напряженными, 2% - враждебными. Не смогли ответить на вопрос 7%.

При этом доверяют Президенту Украины Виктору Януковичу 29% респондентов (3% - определенно да, 26% - скорее да). Не доверяют президенту Украины 49% россиян (скорее нет – 28%, определенно нет – 21%). В то же время, 3% респондентов ответили: «Не знаю, кто это». Затруднились ответить на вопрос 20%.

На вопрос: «Доверяете ли Вы Юлии Тимошенко?», респонденты ответили следующим образом: определенно да - 1%, cкорее да – 6%, cкорее нет – 34%, определенно нет – 37%, не знаю, кто это – 3%, затрудняюсь ответить – 21%.

Поддерживают решение украинских властей отдать под суд Тимошенко 40% опрошенных россиян, отрицательно относятся к этому 20%, затруднились ответить 21%.

Большинство россиян позитивно относятся к Украине. Ответы на вопрос: «Как Вы в целом относитесь сейчас к Украине?» распределились следующим образом: очень хорошо – 7%, в основном хорошо – 58%, в основном плохо – 21%, очень плохо – 5%. Затрудняюсь дать ответ 9% респондентов.

Опрос проводился 19-23 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.