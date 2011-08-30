Виктор Янукович встретился с президентом Польши

Президент Украины Виктор Янукович в Гданьске провел встречу с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским. Встреча состоялась в формате «с глазу на глаз», сообщает пресс-служба Президента.

Во время встречи стороны обсудили вопросы европейской интеграции, в частности, вопросы подготовки Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Сейчас Польша председательствует в ЕС.

Также главы Украины и Польши во время разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений.

фото: president.gov.ua