Временный лидер Ливии выдвинул Каддафи ультиматум

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Мустафа Абдель Джалиль временный лидер Ливии выдвинул сегодня, 30 августа, ультиматум силам Муаммара Каддафи: сложить в четырехдневный срок оружие в городах, находящихся под их контролем. В противном случае он пообещал применить военную силу, сообщает Би-Би-Си.

«Если до субботы это требование не будет выполнено, мы будем решать проблему военным путем. Мы не хотим этого, но ждать больше мы не можем», - заявил глава - Национального переходного совета Ливии.

"Мы не хотим допустить кровопролития, но больше мы ждать не можем, - заявил Джалиль, и добавил, что вмешательства наземных войск НАТО не потребуется. - Мы сделали ставку на нашу молодежь и рассчитываем, что она окупится с лихвой".

Продолжая поиски Каддафи, новая ливийская власть обвинила Алжир в содействии насилию. Министр иностранных дел Алжира сообщил, что жена Каддафи Сафия, дочь Аиша и его сыновья Ганнибал и Мохаммед въехали в Алжир в понедельник утром. Представитель Национального переходного совета Ливии (НПС) сказал, что Совет будет добиваться экстрадиции семьи Каддафи.

Местонахождение самого Муаммара Каддафи остается неизвестным.

Национальный переходный совет законной властью Ливии признали уже почти 60 государств.

Напомним, Лига арабских государств (ЛАГ) официально признала Национальный переходный совет Ливии. В в Каире прошло чрезвычайное заседание совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел, на котором было восстановлено членство Ливии в ЛАГ. Делегацию страны возглавлял премьер-министр Национального переходного совета Махмуд Джибрил.

В своем заявлении ЛАГ призвала ООН и заинтересованные страны разморозить активы Муамара Каддафи и передать их властям повстанцев, «чтобы помочь жителям Ливии в непростых сложившихся обстоятельствах». Ранее Национальный переходный совет просил у международных организаций гуманитарную помощь, медикаменты и продовольствие.

фото: forbes.ru