Алжир выдаст Каддафи Международному суду в Гааге

30 августа 2011, 18:11

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Власти Алжира приняли решение передать ливийского лидера Муаммара Каддафи в руки Международного уголовного суда в Гааге, если он, как и его родственники, попытается бежать из Ливии в Алжир.

Алжирские журналисты, ссылаясь на хорошо информированные источники, передали, что аналогичное решение принято и в отношении сына Каддафи – Сейф аль-Ислама и руководителя ливийской разведки Абдуллы аль-Сануси, передает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Международный суд выдал ордера на арест всех троих. Их подозревают в совершении военных преступлений против ливийского народа.

Ранее Алжир официально подтвердил, что жена Каддафи-старшего, а также двое его сыновей и дочь прибыли на территорию этой страны и получили «гуманитарное убежище».

Эта новость вызвала негодование со стороны ливийских повстанцев, которые потребовали немедленно выдать им беглецов. Требование это, впрочем, осталось без удовлетворения.

Тем временем, местонахождение Муаммара Каддафи, нескольких его сыновей и аль-Сануси остается неизвестным. По сообщениям итальянской прессы, они бежали из Триполи в город Бани-Валид, расположенный к юго-западу от столицы. Однако охранники другого сына Каддафи – Хамиса – сообщили, что лидер Джамахирии отправился еще дальше на юг – в пустынный город Сабха, который все еще контролируется его соратниками.

Еще один крупный населенный пункт, остающийся в руках лояльных полковнику сил – это расположенный на морском побережье Сирт – родной город Каддафи. Повстанцы окружили этот город и выдвинули его защитникам ультиматум – если они не сложат до 3 сентября оружие, оппозиционеры начнут штурм Сирта.

Пока никакого ответа на этот ультиматум не последовало.

Напомним, как сообщал Главред, представители повстанцев заявили, что в случае, если Каддафи попадет в их руки, он будет публично осужден и расстрелян.

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