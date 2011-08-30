Пукач назвал заказчиков убийства Гонгадзе

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Бывший генерал МВД Украины Алексей Пукач в суде подтверждает свои показания о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе, сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко после завершения судебного заседания, передает УНИАН.

«Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии Кучмы, Кравченко, Литвина, Джиги, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала адвокат.

По ее словам, в то же время суд может признать любое лицо виновным только в том случае, если есть не только показания одного человека, но и когда эти показания проверены другими доказательствами: когда есть другие свидетели, когда есть письменные доказательства и т.п.

В контексте этого адвокат еще раз отметила, что во время досудебного следствия органы прокуратуры не проверяли должным образом показания Пукача.

Вместе с тем она выразила убеждение, что во время судебного следствия сторона защиты будет делать все возможное для того, чтобы исследовать все обстоятельства по делу.

«Но следует помнить, что наше уголовно-процессуальное законодательство построено таким образом, что недоработки в ходе досудебного следствия означают фактически несостоятельность судебного следствия», - отметила адвокат.

Следующее судебное заседание по делу начнется 31 августа в 11.00.