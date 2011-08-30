Пукач заявил, что убийством Гонгадзе он спас Украину

Бывший глава Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявляет, что, убив журналиста, он спас Украину от готовившегося государственного переворота, сообщила представитель интересов вдовы Гонгадзе Мирославы Валентина Теличенко, пишет «Интерфакс- Украина».



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«Он признал свою вину частично. Он не отрицает тот факт, что Георгий Гонгадзе погиб фактически от его рук. Но сегодня во время допроса Пукач кормил нас байкой о том, что Георгий Гонгадзе, Алексей Подольский и Елена Притула, начиная с 1997 года, готовили государственный переворот, и он (Пукач – Ред.) спас Украину, убив одного из таких заказчиков», - сказала она в интервью журналистам после окончания судебного заседания.



Теличенко считает, что в результате незаконного поведения со стороны Генеральной прокуратуры Пукач почувствовал вседозволенность и «почувствовал, что его кто-то защищает».



«Он и дальше себя ощущает героем, как ни прискорбно это признавать. С ним носятся, как с писаной торбой, содержат в месте, которое не предусмотрено законом, обеспечивают охраной в несколько человек и обедами из госпиталя СБУ», - заявила она.



Теличенко также выразила надежду, что вскоре такая ситуация изменится, «Пукач поймет свою роль и место в этом деле, что он здесь подсудимый и в его интересах давать искренние показания, а не рассказывать сказки о том, как он спас Украину».

Напомним, Алексей Пукач в суде подтверждает свои показания о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе, сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко после завершения судебного заседания.

«Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии Кучмы, Кравченко, Литвина, Джиги, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала адвокат.