Австралиец выбросил драгоценности на 53 тысячи долларов

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Австралиец по ошибке выбросил украшения своей жены на сумму 53 тысячи долларов.

Водитель грузовика по имени Джеффри рассказал, что после того, как из его машины пропали ключи от дома и GPS-навигатор, в память которого был записан его адрес, он опасался ограбления, передает Lenta.ru.

Поэтому австралиец принял решение хранить драгоценности в полиэтиленовых пакетах для мусора, чтобы ввести в заблуждение потенциальных воров. Во время уборки дома перед переездом Джеффри с детьми приняли пакеты с ювелирными украшениями за мусор и выбросили их.

Водитель обратился к властям города с просьбой перебрать мусор и найти драгоценности. Однако в региональном совете заявили, что шансы найти украшения близки к нулю.

Родной город австралийца производит 1400 тонн отходов еженедельно, что делает любые попытки поиска сложными и рискованными.

Джеффри сообщил, что большую часть драгоценностей он и его жена Кэрол приобрели, когда жили в Великобритании 25 лет назад. Также австралиец сказал, что жена перенесла потерю спокойно. По его словам, потеря драгоценностей не привела к семейной ссоре.

фото: couriermail.com.au