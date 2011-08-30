Диденко спасли от конфискации и изменили статью

Представители прокуратуры в ходе судебного процесса по обвинению бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз України» Игоря Диденко пришли к выводу о необходимости изменения ему статьи обвинения на более мягкую, пишет УНИАН.



Как сообщил адвокат Диденко Игорь Степанов, его подзащитному было переквалифицировано обвинение с части 2 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает более мягкое наказание, в частности, не связанное с конфискацией имущества.



«В ходе судебного следствия представители прокуратуры пришли к выводу о необходимости изменения Диденко статьи обвинения с 191 на 364», - сказал он.



Как сообщалось, СБУ в октябре 2010 года завершила досудебное следствие по уголовному делу о законности растаможивания в 2009 году 11 миллиардов кубометров газа, о принадлежности которого спорила компания RosUkrEnergo.



25 июля Печерский райсуд выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Диденко по подозрению в растрате чужого имущества в особо крупных размерах