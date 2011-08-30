Шестеро украинских моряков арестованы в Греции

Экипаж судна «Logоs», которое шло под украинским флагом - подозревают в контрабанде сигарет. Береговая охрана задержала его в порту города Элевсине. Украинские дипломаты сообщили, что под стражей - шестеро наших соотечественников, передает "Подробности".



Как сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, по информации капитана судна, судовладелец в настоящее время решает вопрос предоставления нашим соотечественникам адвокатской защиты, дело находится на особом контроле посольства Украины в Греции и в департаменте консульской службы.

Напомним, шведское грузовое судно Готланд Софиа с одним украинцем на борту отбило нападение пиратов близ берегов Бенина в западной Африке.

Члены экипажа успели скрыться в специально отведенном помещении на борту этого судна и продолжили управление им. Фактически, нападение пиратов, таким образом, было отбито. То есть для пиратов не было смысла захватывать это судно.