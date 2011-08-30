Янукович поручил правительству позаботиться об ужгородцах

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Президент Украины Виктор Янукович поручил Азарову совместно с Закарпатской облгосадминистрацией принять безотлагательные меры для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 29 августа 2011 года в городе Ужгороде в результате взрыва газа, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Согласно поручению, премьер-министр Украины должен обеспечить предоставление всесторонней помощи пострадавшим. А также срочно принять меры, направленные на обеспечение безопасности населению территории, где произошел взрыв.

Как сообщал «Главред», Прорыв газовой трубы среднего давления (2,5 атмосфер) произошел в Ужгороде на перекрестке улиц Анкудинова и Русской в понедельник, 29 августа, в 15.00, взрыв газа произошел около 17.00. Почти 5 тысяч жителей областного центра сейчас находятся без электро- и водоснабжения, которое обещают восстановить в течение суток