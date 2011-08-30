Тимошенко снова отказалась от обследования сотрудниками Миндрава

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Юлия Тимошенко, находящаяся в СИЗО с 5 августа, вновь отказалась от услуг врачей Минздрава, пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщила, сегодня, 30августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной служба, согласно разрешению Печерского райсуда г. Киева от 29 августа в Киевский СИЗО четвертый раз прибыла медицинская комиссия Минздрава Украины с личным врачом и медицинской сестрой Юлии Тимошенко для проведения комиссионного медицинского осмотра последней.

«Однако по-прежнему от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования (в т.ч. забора крови для проведения анализа) Тимошенко в очередной отказалась, что подтверждается соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой заключенной.

Комиссией установлено, что состояние здоровья заключенного по сравнению с 27 августа т.г. не изменилось и продолжает находиться под постоянным контролем со стороны медперсонала Киевского СИЗО», сообщает пресс-служба.

Напомним, Минздрав ранее заявляло, что у Тимошенко все удовлетворительно

Министерство здравоохранения включила личного врача Юлии Тимошенко в состав группы, которая ее осматривала, а ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава.