«Психушка» в Триполи не готова принимать пациентов

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Единственная работающая психбольница в Триполи переживает трудные времена, так как она столкнулась с наплывом пациентов, лишившихся рассудка из-за боевых действий, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на межарабскую электронную газету «Элаф».

«С начала революции к нам ежедневно поступают 10-15 пациентов, которые преимущественно страдают от нервных срывов, сильнейшего стресса и психических расстройств», - говорит врач психбольницы, который предпочел не называть своего имени.

«Среди пациентов много бывших сотрудников спецслужб Муамара Каддафи, а также людей, освобожденных из тюрем Каддафи», - пояснил этот врач.

Больница оказалась не готова к такому наплыву пациентов. По словам медиков, они были вынуждены разместить 80 пациентов в одном из корпусов больницы, изначально рассчитанном всего на 40 человек. Кроме того, ощущается острая нехватка персонала и медикаментов.

Напомним, в одной из больниц в районе Абу Салим были обнаружены более 200 трупов, включая женщин и детей. Медики покинули больницу вскоре после начала боев за Триполи.

Выжившие пациенты рассказывают, что лежали в знойную погоду почти неделю пока шли бои за Триполи без помощи, перенося запах разлагающихся тел умерших около них людей.