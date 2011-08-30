Мир впервые отмечает день пропавших без вести

Международный день жертв насильственных исчезновений был учрежден ООН в 2010 году и впервые отмечается сегодня, 30 августа.

Эксперты ООН в специальном заявлении, выпущенном по этому случаю, указывают, что во многих странах все еще практикуются аресты, задержания и похищения, часто используемые как способ борьбы с оппозицией внутри страны, сообщает Би-Би-Си.

Эксперты ООН встревожены тем, что практика похищений становится в некоторых странах обычной и служит инструментом для подавления призывов к демократии, а также для борьбы с оргпреступностью или терроризмом. Похищения и тайные аресты, по данным рабочей группы ООН по насильственным и принудительным исчезновениям ООН, практикуются в 30 странах мира. За 30 лет существования рабочей группы ООН, ее эксперты расследовали более 50 тысяч случаев.

Только за 2009-2010 год рабочая группа ООН передала 50 таких случаев для незамедлительного расследования правительствам Бангладеш, Бахрейна, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Китая, Ливии, Марокко, Мексики, Пакистана, Сирии, Таиланда и Шри-Ланки и Российской Федерации.

Точное количество пропавших без вести в мире назвать не может никто. Предположительно, речь идет о сотнях тысяч людей, отмечает британская телерадиокорпорация.

Эксперты ООН обеспокоены также растущим числом сообщений о преследовании, жестоком обращении и запугивании, которым подвергаются свидетели исчезновений или родственники пропавших людей.